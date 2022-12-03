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مباريات اليوم في كأس العالم بالدور الـ 16 والقنوات الناقلة

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الأرجنتين
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السبت، 03-12-2022 12:09 م

ينطلق اليوم السبت دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2022، بعد نهاية دور المجموعات أمس الجمعة.

وتقام مواجهتان في بداية دور الـ16، وستكون البداية مع مباراة المنتخب الهولندي الذي سيلتقي بنظيره الأمريكي، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد خليفة الدولي.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الأسترالي، في التاسعة مساءً، على ملعب أحمد بن علي.

وسيلتقي الفائز من مواجهة هولندا وأمريكا مع الفائز من مباراة الأرجنتين وأستراليا، في دور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

كأس العالم 2022

هولندا x أمريكا.. الساعة 5 مساءً.. القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD1

الأرجنتين x أستراليا.. الساعة 9 مساءً.. القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD1
 

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