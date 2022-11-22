شاهد.. هدف الأرجنتين بقدم «ميسي» في شباك السعودية

الثلاثاء، 22-11-2022
12:42 م
تقدم ليونيل ميسي
بالهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في شباك السعودية
، في
المباراة التي تقام على ملعب “لوسيل”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات
ببطولة كأس العالم 2022.
جاء الهدف من ركلة جزاء سجلها ميسي
على يمين محمد العويس حارس السعودية
في
الدقيقة العاشرة.
وبدأ منتخب السعودية
المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى : محمد العويس
خط الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان التمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني.
خط الوسط: محمد كنو، عبد الإله
المالكي، سلمان الفرج.
خط الهجوم : فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري.
تشكيل الأرجنتين:
حراسة المرمى: مارتينيز
خط الدفاع: مولينا - روميرو - أوتاميندي - تاليافيكو.
خط الوسط: دي بول ، باريديس ، بابو جوميز.
خط الهجوم: ليونيل ميسي
- أنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز.
وتضم المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022، منتخبات الأرجنتين
والسعودية
والمكسيك وبولندا.