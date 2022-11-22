الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
توقيت مصر 13:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هدف الأرجنتين بقدم «ميسي» في شباك السعودية

شاهد.. أمير قطر يؤازر المنتخب السعودي أمام الأرجنتين ويرفع علم المملكة

أول ظهور لـ رامز جلال بعد أنباء إصابته بالعمى

بث مباشر.. مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

فنانة شهيرة تتجه للعمل في «أوبر» بسبب قلة الأعمال

بعد تصدرها التريند بسبب مشهد وقُبلة جريئة.. من هي إلهام صفي الدين ابنة أخت إلهام شاهين؟

فيديو صادم من حفل زفاف.. العروس تشرب الحشيش والراقصة حامل في شهرها الأخير

أخصائية تكشف عن علامة غريبة تؤكد حُب المرأة للرجل بصدق

بيان من النيابة بشأن «العروس العذراء».. والعريس يتراجع عن معاشرتها للنجاة من الحبس

إحالة أوراق شقيقين قتلا عشيق والدتهما إلى المفتي

ADS
 

شاهد.. هدف الأرجنتين بقدم «ميسي» في شباك السعودية

2022-11-22_121714
ميسي
Native
Teads
الثلاثاء، 22-11-2022 12:42 م

تقدم ليونيل ميسي بالهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في شباك السعودية، في المباراة التي تقام على ملعب “لوسيل”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.
جاء الهدف من ركلة جزاء سجلها ميسي على يمين محمد العويس حارس السعودية في الدقيقة العاشرة.

وبدأ منتخب السعودية المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى : محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان التمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط  الوسط: محمد كنو، عبد الإله المالكي، سلمان الفرج.

خط الهجوم : فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري.



تشكيل الأرجنتين:
حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: مولينا -  روميرو  -  أوتاميندي  - تاليافيكو.

خط الوسط: دي بول ، باريديس ، بابو جوميز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا -  لاوتارو مارتينيز.

وتضم المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022، منتخبات الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا.
اضغط هنا لمشاهدة الهدف
 

إقرأ ايضا

637c20874236044a936937bc

بث مباشر.. مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

مشاهدة-مباراة-السعودية-والارجنتين

موعد مباراة السعودية والأرجنتين اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة

1953367_0

السنغال تسقط بهدفين أمام هولندا

أخبار متعلقة

637c20874236044a936937bc

بث مباشر.. مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

مشاهدة-مباراة-السعودية-والارجنتين

موعد مباراة السعودية والأرجنتين اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة

يويفا-يرد-على-تصرف-رونالدو-مع-أحد-رعاة-يورو-2020

رونالدو يعقد مؤتمرًا صحفيًا مفاجئًا في قطر.. وهذا ما قاله عن «ميسي»

168335442

حظر دخول 6 آلاف مشجع أرجنتيني ملاعب كأس العالم بقطر

306785_0

لاعب منتخب السعودية يكشف عن طريقة غريبة لإيقاف «ميسي»