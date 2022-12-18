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اليوم.. 10 قنوات تنقل مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم

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الأرجنتين فرنسا
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الأحد، 18-12-2022 09:23 ص

 

تتجه أنظار العالم أجمع إلي ستاد لوسيل في قطر، حيث تقام مباراة نهائي بطولة كأس العالم 2022 بين منتخب الأرجنتين وفرنسا “حامل اللقب".

 

ويسعي منتخب فرنسا للحفاظ علي لقب بطولة كأس العالم للمرة الثانية علي التوالي والثالثة في تاريخه بطموحات وآمال الجماهير علي نجمهم الأول كيليان مبابي.

 

ويحاول الأرجنتين بقيادة الأسطور ليونيل ميسي التتويج باللقب الثالث تاريخيا، وتزين مسيرة البرغوث بالبطولة الأهم في مشواره مع كرة القدم، حيث يعد كأس العالم قطر 2022 الفرصة الأخير بالنسبة له .

 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين ضد فرنسا اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومن المقرر أن تذاع عبر قناة beIN Sports المفتوحة

 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا

 

beIN Sports المفتوحة

 

beIN Sports HD 3 Max

 

beIN Sports HD 1 Max

 

Alkass EXTRA One HD

 

Alkass EXTRA TWO HD

 

beIN Sports HD 5 Max

 

Alkass One HD

 

ITV 1 London

 

beIN Sports 1 FR

 

Arryadia TNT HD

 

Rai 1

 

Sport TV1 Portugal

 

Match Football 1

 

BBC One

 

KBC 1 Kenya

 

RTS 2 Senegal

 

CRTV Cameroon

 

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