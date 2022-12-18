اليوم.. 10 قنوات تنقل مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم

تتجه أنظار العالم أجمع إلي ستاد لوسيل في قطر، حيث تقام مباراة نهائي بطولة كأس العالم 2022 بين منتخب الأرجنتين وفرنسا “حامل اللقب".

ويسعي منتخب فرنسا للحفاظ علي لقب بطولة كأس العالم للمرة الثانية علي التوالي والثالثة في تاريخه بطموحات وآمال الجماهير علي نجمهم الأول كيليان مبابي.

ويحاول الأرجنتين بقيادة الأسطور ليونيل ميسي التتويج باللقب الثالث تاريخيا، وتزين مسيرة البرغوث بالبطولة الأهم في مشواره مع كرة القدم، حيث يعد كأس العالم قطر 2022 الفرصة الأخير بالنسبة له .

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين ضد فرنسا اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومن المقرر أن تذاع عبر قناة beIN Sports المفتوحة

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا

beIN Sports المفتوحة

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 1 Max

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

beIN Sports HD 5 Max

Alkass One HD

ITV 1 London

beIN Sports 1 FR

Arryadia TNT HD

Rai 1

Sport TV1 Portugal

Match Football 1

BBC One

KBC 1 Kenya

RTS 2 Senegal

CRTV Cameroon