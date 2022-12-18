اليوم.. 10 قنوات تنقل مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم

تتجه أنظار
العالم أجمع إلي ستاد لوسيل في قطر، حيث تقام مباراة نهائي بطولة كأس العالم 2022
بين منتخب الأرجنتين وفرنسا “حامل اللقب".
ويسعي منتخب
فرنسا للحفاظ علي لقب بطولة كأس العالم للمرة الثانية علي التوالي والثالثة في
تاريخه بطموحات وآمال الجماهير علي نجمهم الأول كيليان مبابي.
ويحاول
الأرجنتين بقيادة الأسطور ليونيل ميسي التتويج باللقب الثالث تاريخيا، وتزين مسيرة
البرغوث بالبطولة الأهم في مشواره مع كرة القدم، حيث يعد كأس العالم قطر 2022
الفرصة الأخير بالنسبة له .
ومن المقرر أن
تنطلق مباراة الأرجنتين ضد فرنسا اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت
القاهرة ومن المقرر أن تذاع عبر قناة beIN Sports المفتوحة
القنوات الناقلة
لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا
beIN Sports المفتوحة
beIN Sports HD 3 Max
beIN Sports HD 1 Max
Alkass EXTRA One HD
Alkass EXTRA TWO HD
beIN Sports HD 5 Max
Alkass One HD
ITV 1 London
beIN Sports 1 FR
Arryadia TNT HD
Rai 1
Sport TV1 Portugal
Match Football 1
BBC One
KBC 1 Kenya
RTS 2 Senegal
CRTV Cameroon