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هاني أبوريدة يكشف سبب عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة

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الخميس، 13-03-2025 10:15 ص

 

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس جلسة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور:"في جلسته مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تبرأ المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، من أزمة مباراة القمة والتي ترتب عليها انسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك".

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن أبو ريدة أكد لوزير الرياضة أنه لم يرفض استقدام حكام أجانب لمباراة القمة، وأن الاتحاد يتعامل بالخطابات الرسمية فقط، ورئيس الرابطة أحمد دياب أبلغنا السبت الماضي بتحمل التكاليف المالية لاستقدام طاقم للمباراة، والوقت كان غير كاف والاتحادات الأوروبية إجازة يومي السبت والأحد، ومن غير المنطقي أن نحصل على موافقة بطاقم تحكيم أجنبي ثم نرفض استقدام طاقم.

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