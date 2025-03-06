جماهير الأهلي تفاجئ إبراهيم شيكا

رفعت جماهير النادي الأهلي لافتة دعم للاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، الذي يحارب مرض السرطان، وذلك في مدرجات استاد القاهرة خلال الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري أمام طلائع الجيش.

وخطت الجماهير على اللافتة عبارة: "المرض ينتهي وتبقى الآمال، وتعود أقوى بعزيمة الرجال.. إبراهيم شيكا، سلامتك يا بطل"، في رسالة تعبر عن التضامن مع اللاعب في محنته الصحية.

إبراهيم شيكا

ويعيش شيكا فترة صعبة بعد أن تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الماضية، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة.

ووفقًا لما كشفت عنه زوجته، هبة التركي، أوضحت أن اللاعب خضع لمسح ذري وعدة جلسات علاج كيماوي، لكنه تعرض لانسداد في الأمعاء، مما منعه من تناول الطعام لأكثر من 11 يومًا، الأمر الذي زاد من معاناته الجسدية والنفسية.

كما أشارت إلى أن حالته تدهورت بشكل كبير بسبب تأخر جلسات العلاج الكيماوي نتيجة الأزمة المالية، ما أدى إلى انتشار المرض في جسده بشكل متسارع.