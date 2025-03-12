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طاقم التحكيم السعودي يغادر القاهرة مرة أخرى بعد إلغاء القمة

طاقم التحكيم السعودي يغادر القاهرة مرة أخرى بعد إلغاء القمة

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الأربعاء، 12-03-2025 10:43 ص

 

أعلن الإعلامي فتح الله زيدان عن عودة طاقم التحكيم السعودي إلى المملكة.

وكتب زيدان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مصادرنا.. طاقم التحكيم السعودي المتواجد في القاهرة سيبقى حتى مساء الأربعاء، ثم يغادر مباشرة إلى المملكة. انتهى الأمر، لن تُقام مباراة بين الأهلي والزمالك".

وفي سياق متصل، أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن وصول طاقم التحكيم السعودي إلى القاهرة.

وكتب عبد الجواد، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في سياق متصل.. طاقم التحكيم السعودي وصل القاهرة.. رحمتك يا رب."

وشهدت قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك واقعة غير مسبوقة، بعدما غاب الفريق الأحمر عن الحضور إلى استاد القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، اعتراضًا على عدم تلبية طلبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

 

انتظر الحكم محمود بسيوني 20 دقيقة وفقًا للوائح قبل أن يطلق صافرة النهاية، معلنًا إلغاء المباراة، على أن يُحال القرار النهائي إلى رابطة الأندية المحترفة للفصل في الموقف وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

 

القرار المتوقع وفقًا للوائح

من المتوقع أن يُعتبر الأهلي خاسرًا بنتيجة 0-3 لصالح الزمالك، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده، بجانب توقيع غرامة مالية عليه، وفقًا للوائح الدوري المصري الممتاز.

وبناءً على ذلك، سيظل الأهلي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما سيرتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة ليحتل المركز الثالث، مما يزيد من سخونة المنافسة على اللقب.

الأهلي يهدد بعدم استكمال الدوري

وجدّد مسؤولو النادي الأهلي تهديدهم بعدم استكمال منافسات الدوري حال عدم الاستجابة لطلبهم المتعلق بتعيين حكام أجانب للمباريات الحاسمة، ما ينذر بأزمة جديدة في المسابقة المحلية خلال الفترة المقبلة.

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