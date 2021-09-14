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نجم الموسم.. لاعب الأهلي يطلب الرحيل عن القلعة الحمراء

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الاهلي
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الثلاثاء، 14-09-2021 01:50 م

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي، يريد الرحيل عن القلعة الحمراء، بعد أيام قليلة من عودته للمارد الأحمر.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “ مع شوبير”: أحمد عبد القادر قدم أداءا رائعا مع سموحة الموسم الماضي، لكن عندما رأيته خلال مشاركته مع الأهلي في ودية بتروجيت، شعرت بأنه ملوش مزاج للعب في الأهلي، ويقول لـ موسيماني، مش عايز أكمل وسيبوني أمشي".
تابع:" رسائل عديدة وجهها أحمد عبد القادر، أمس الاثنين، من خلال أدائه مع الأهلي أمام بتروجيت، على عكس عمار حمدي الذي قدم أداءا رائعا، ونال إشادة الجميع".
واستعاد الأهلي خدمات أحمد عبد القادر، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد إعارته لنادي سموحة الموسم الماضي.
يذكر أن أحمد عبد القادر، كان أحمد عبد القادر كان أحد أفضل لاعبي مسابقة الدوري الممتاز، الموسم الماضي، حيث شارك مع سموحة، في 27 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالهما 9 أهداف وصنع 5 آخرين.

 

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