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يريد الانتقام.. شوبير يفجر مفاجأة عما فعله عبدالله السعيد للانتقال للزمالك

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عبدالله السعيد
Native
الثلاثاء، 14-09-2021 12:35 م

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز، مؤكدًا أن الأخير أبلغ إدارة ناديه برغبته، في الرحيل إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" عبد الله السعيد أبلغ إدارة بيراميدز برغبته في الرحيل إلى الزمالك، وأنه على استعدادا للتنازل عن  بعض الأمور المادية، مقابل ذلك".
تابع شوبير:" عبد الله السعيد أخبر إدارة بيراميدز أيضا،  أنه منتظم في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، لكنه يريد الانتقال لـ الزمالك".
أضاف شوبير:" ننتظر قرار بيراميدز بشأن مصير عبد الله السعيد".
وفسر محللون أن محاولات عبدالله السعيد المستميتة للانتقال إلى ناي الزمالك، هي لكي يختم مسيرته في ناد جماهيري ولكي ينتقم من ناديه السابق الأهلي بعد أن انقلب عليه وانقلبت الجماهير ضده بسبب تركه النادي والانضمام لنادي بيراميدز.
في سياق آخر، انتهى نادي بيراميدز مؤخرا، من قيد قائمته الأولى في اتحاد الكرة ، والتي شهدت تواجد عبد الله السعيد.
وقيد نادي بيراميدز في قائمته الأولى الأسماء التالية:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان - يوسف نادر "٢٠٠١" - عبد الرحمن أيمن "٢٠٠١"

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - كريم الطيب - صلاح الدين يحيى "١٩٩٩" - عماد ميهوب "٢٠٠١" - إبراهيم عادل "٢٠٠١"

خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - محمد الجباس - ناصر منسي
 

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