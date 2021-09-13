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رسميًا.. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين عن الأهلي بعد مروان محسن

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شوبير
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الإثنين، 13-09-2021 11:48 ص

أعلن الإعلامى أحمد شوبير رحيل 4 لاعبين عن الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن الرباعى سعد سمير ومصطفى البدري وكريم نيدفيد ومحمد عبدالمنعم سيرحلون عن الأهلي رسميا على سبيل الإعارة .
وأضاف: "نادى صاعد حديث للدورى الممتاز انهى اتفاقه بشكل رسمي مع الرباعى من أجل الحصول على خدماتهم على سبيل الإعارة".
وعلى جانب آخر، كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن اقتراب عماد متعب من تمثيل القلعة الحمراء في رابطة الأندية.
وأضاف المصدر أن عماد متعب الأقرب لتمثيل الأهلي في رابطة الأندية التي سيتم انتخابها يوم 19 سبتمبر الجاري.
وحسب لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة فإنه يجب علي كل فريق اختيار ممثل له داخل رابطة الأندية بشرط ألا يكون موظفا به أو بمجلس إدارته.
جدير بالذكر أن نادي البنك الأهلي أعلن في وقت سابق اختيار محمد فضل لاعب الأهلي السابق وعضو اللجنة الخماسية التى كانت تدير اتحاد الكرة ان يكون ممثلا عن النادي في رابطة الأندية.
 

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