شوبير يُلمح إلى رحيل ابنه عن الأهلي بسبب هذا الشخص

الأربعاء، 08-09-2021
01:48 م
انتقد الإعلامي أحمد
شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عدم ثقة مدرب الأهلي بيتسو موسيماني، في ثنائي
حراسة مرمى الفريق علي لطفي وابنه مصطفى شوبير
.
وألمح
"شوبير" عن قرب رحيل
أحد حراس مرمى فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات
الصيفية الحالية.
وأكد شوبير في
تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لا
يمتلك الثقة الكافية في علي لطفي ومصطفي شوبير لذلك لا يعتمد على اي منهما في
المباريات.
وأضاف أن ثقة
موسيماني “ مهزوزة ” في الثنائي حيث أنه يعتمد على محمد الشناوي بشكل كامل.
وتابع أن
الثنائي يمتلكا عروضًا من أندية الدوري المصري للرحيل
مشددا أنه من الممكن أن يرحل أحدهما
للإعارة لأحد الفرق من أجل المشاركة بشكل أساسي.
وأكمل أن
رحيل
هما لا يقلل من شأنهما في شىء حيث أنهما سيرحلا للإعارة لفترة ويعودا للأهلي
مرة أخري.