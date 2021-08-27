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غلطة كبيرة.. شوبير يكشف: هل تمرد محمد الشناوي في مباراة الجونة؟

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محمد الشناوي
Native
الجمعة، 27-08-2021 03:44 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، أمام الجونة، أمس الأول الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري المصري، للضغط على إدارة القلعة الحمراء، للموافقة على انتقاله إلى الدوري السعودي.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "وكيل الشناوي أكد عدم وصول أي عروض من الدوري السعودي، سواء من الهلال أو النصر، مثلما أكدت عشرات المرات".
وأضاف شوبير: "البعض قال إن محمد الشناوي غاب عن مباراة الأهلي والجونة والأخيرة، بسبب امتلاكه عروضا من الدوري السعودي، لكن هذا غير صحيح، درجة الشناوي كانت مرتفعة جدا قبل اللقاء واللاعب ركب محاليل".
وتابع شوبير: "الشناوي غلط غلطة إنه أخذ لقاح كورونا قبل المباراة مباشرة، اللقاح أحيانا يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، لكن البعض أيضا قال إنه أصيب بفيروس في المعدة".
واستطرد: "كنت أفضل أن يؤجل الشناوي تأجيل التطعيم، لكن مفيش حاجة اسمها غاب عن المباراة بسبب وصول عرض له، الحارس سافر الجونة وكان متواجدا مع الأهلي.
وتعادل الأهلي مع الجونة 3 - 3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب خالد بشارة.
 

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