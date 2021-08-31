مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

الثلاثاء، 31-08-2021
08:36 م
أكدت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي، أبدى موافقته على انتقال
حارس مرماه محمد الشناوي
لنادي النصر السعودي
في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة " هاتريك" السعودية أن النادي الأهلي
وافق بالفعل على العرض المقدم من نادي النصر للحصول على خدمات محمد الشناوي
.
وأشارت الصحيفة أن نادي النصر يسابق الزمن من أجل بيع أي
من لاعبيه المحترفين أو إسقاط اسمه من القائمة، من أجل إدراج الشناوي في قائمة اللاعبين
الأجانب بالنادي.
وتشير التقارير الصحفية السعودية بأن الشناوي سينتقل للنصر
لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 3 مليون دولار.
وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية بنهاية اليوم
31 أغسطس.