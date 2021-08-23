شوبير يفجر مفاجأة غير متوقعة عن أول الراحلين عن الأهلي خلال أيام

الإثنين، 23-08-2021
08:10 م
أكد الإعلامى أحمد شوبير
أن الثنائى جونيور أجاى ووالتر بواليا
ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى سيرحلان بنهاية الموسم الكروى الجاري .
وقال شوبير
عبر برنامجه الإذاعى أن تعاقد الأهلى مع الثنائى الأوغندى ميكسيونى والجنوب إفريقي بيرسى تاو يؤكد رحيل بواليا
وأجاى عن الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضاف : " قائمة محترفي الأهلى ستضم كلا من على معلول وأليو ديانج وميكسيونى وبيرسي تاو وبدر بانون " .
وعلى جانب أخر ، أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد شريف مهاجم الفريق جاهز من الناحية الطبية، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية وتعافيه بشكل تام من إصابته في العضلة الخلفية.