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ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

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الثلاثاء، 31-08-2021 02:40 م

أكد أحمد حسام "ميدو"، أن تعاقدات النادى الاهلى خلال الميركاتو الصيفي ستشكل إضافة قوية للمارد الأحمر فى الموسم الكروي الجديد.
وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "بيرسي تاو وميكيسوني سيشكلان خطورة على المنافسين فى الموسم المقبل وافضل ميزة هو تدريب موسيماني لهما من قبل عندما كانا الثنائى فى صفوف صن داونز".
وأضاف: "كريم فؤاد لاعب صاحب شخصية ويقوم بادوار دفاعية وهجومية بشكل مميز وظهر بشكل جيد مع إنبي، بالإضافة إلى التعاقد مع حسام حسن".
وأبرم الأهلي 4 صفقات “كريم فؤاد الظهير الأيمن للنجوم وجناح سيمبا التنزاني لويس ميكيسوني وجناح برايتون الإنجليزي بيرسي تاو، بالإضافة إلى حسام حسن مهاجم سموحة”.
 

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