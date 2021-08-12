الخميس 12 أغسطس 2021
توقيت مصر 18:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مودل آش تصدم السعوديين بوضعية جريئة على سريرها

مي العيدان عن وفاة الفنان عبدالرحمن العقل: «توني كلمته»

عمر ربيع ياسين: انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز نهاية الموسم

مفاجأة.. نجوى كرم تتزوج شاب إماراتي معروف يصغرها بـ 15 عامًا

الرئيس يصدر قرارًا بتخليد اسم سمير غانم

صورة رهف القنون قبل هروبها من الكويت تثير ضجة

بعد ابتعاد حلم الدوري.. قرار عاجل من محمود الخطيب في الأهلي

خصم 6 نقاط من الزمالك.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة ستقلب الدوري

وفاة اللاعب طه عثمان في حادث مروع

ما حدث صادم.. نقل اليوتيوبر آية أسامة إلى المستشفى في ليلة دخلتها(صور)

ADS
 

بعد ابتعاد حلم الدوري.. قرار عاجل من محمود الخطيب في الأهلي

الخطيب-رئيسًا-للأهلي-5
الخطيب
Native
الخميس، 12-08-2021 11:01 ص


بعد ابتعاد حلم الدوري المصري، عقب التعادل الإيجابي 1-1 مع الإسماعيلي، اتخذ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قرار عاجل بالحصول على تقرير وافي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن أسباب تعادل الأهلي مع الدراويش خاصةً أن حلم الدوري بات صعب المنال بسبب زيادة فارق النقاط بين الزمالك المتصدر والوصيف إلى نقطتين.
ويريد الخطيب أن تكون هناك وقفه من جانبه مع الكثير من اللاعبين خاصةً أن الأهلي ظهر بمستوى باهت ولم يقدر على التسجيل بعد خروج هدافه ومهاجمه محمد شريف الذي غادر بسبب الإصابة.
في الوقت الذي كان فيه اكثر من لاعب بعيد عن مستواه وهو الأمر الغير مبرر بالنسبة للجماهير التي إتهمت اللاعبين بالاستهتار ما يقرب لقب الدوري من الضياع.
وكان النادي الأهلي قد سقط في فخ التعادل أمام ضيفه فريق نادي الإسماعيلي في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم ليفقد العملاق الأحمر نقطتين في مشوار حصد لقب الدوري المصري.
 

إقرأ ايضا

4141387931608071146

عمر ربيع ياسين: انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز نهاية الموسم

images

خصم 6 نقاط من الزمالك.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة ستقلب الدوري

19_2020-637443156116972308-697

وفاة اللاعب طه عثمان في حادث مروع

أخبار متعلقة

images

خصم 6 نقاط من الزمالك.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة ستقلب الدوري

عمر-ربيع-ياسين

عمر ربيع ياسين يكشف عن النادي الأقرب للفوز بالدوري

Capture

بعد الفوز على الإنتاج الحربي.. شوقي السعيد يسخر من الأهلي ويستفز الجمهور

20551478481570043010

الأهلي يحقق المستحيل في دقائق ويفلت من توديع الدوري بهزيمة الإنتاج الحربي

shikablalalalswalallalalala

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بصورة مفاجئة

150877

الأهلي يعتذر لـ الزمالك في بيان رسمي بعد الواقعة المؤسفة