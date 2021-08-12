بعد ابتعاد حلم الدوري.. قرار عاجل من محمود الخطيب في الأهلي

الخميس، 12-08-2021
11:01 ص
بعد ابتعاد حلم الدوري
المصري، عقب التعادل الإيجابي 1-1
مع الإسماعيلي، اتخذ محمود الخطيب
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قرار عاجل بالحصول
على تقرير وافي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن أسباب تعادل الأهلي مع الدراويش خاصةً
أن حلم الدوري
بات صعب المنال بسبب زيادة فارق النقاط بين الزمالك
المتصدر والوصيف
إلى نقطتين.
ويريد الخطيب
أن تكون هناك وقفه من جانبه مع الكثير من اللاعبين
خاصةً أن الأهلي ظهر بمستوى باهت ولم يقدر على التسجيل بعد خروج هدافه ومهاجمه محمد
شريف الذي غادر بسبب الإصابة.
في الوقت الذي كان فيه اكثر من لاعب بعيد عن مستواه وهو الأمر
الغير مبرر بالنسبة للجماهير التي إتهمت اللاعبين بالاستهتار ما يقرب لقب الدوري
من
الضياع.
وكان النادي الأهلي قد سقط في فخ التعادل أمام ضيفه فريق
نادي الإسماعيلي في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم ليفقد العملاق الأحمر نقطتين في
مشوار حصد لقب الدوري
المصري.