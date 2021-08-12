الخميس 12 أغسطس 2021
توقيت مصر 18:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مودل آش تصدم السعوديين بوضعية جريئة على سريرها

مي العيدان عن وفاة الفنان عبدالرحمن العقل: «توني كلمته»

عمر ربيع ياسين: انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز نهاية الموسم

مفاجأة.. نجوى كرم تتزوج شاب إماراتي معروف يصغرها بـ 15 عامًا

الرئيس يصدر قرارًا بتخليد اسم سمير غانم

صورة رهف القنون قبل هروبها من الكويت تثير ضجة

بعد ابتعاد حلم الدوري.. قرار عاجل من محمود الخطيب في الأهلي

خصم 6 نقاط من الزمالك.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة ستقلب الدوري

وفاة اللاعب طه عثمان في حادث مروع

ما حدث صادم.. نقل اليوتيوبر آية أسامة إلى المستشفى في ليلة دخلتها(صور)

ADS
 

خصم 6 نقاط من الزمالك.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة ستقلب الدوري

images
ا
Native
الخميس، 12-08-2021 10:53 ص


في مفاجأة من العيار الثقيل ستقلب موازين الدوري المصري الذي يتصدره نادي الزمالك حاليًا برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة٬ حقيقة ما تردد عن خصم 6 نقاط من الزمالك بسبب أزمات مستحقات اللاعبين الأجانب.
وقال أحمد مجاهد، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "لا يوجد خصم 6 نقاط من الزمالك والاتحاد الدولى لكرة القدم لم يرسل إلينا أى شيء عن هذا الأمر، وإذا تم إرسال ذلك سيتم تطبيقه٬ وتم خصم 3 نقاط من الإسماعيلي بسبب أزمة مستحقات نادى النجوم".
وأضاف: "الإسماعيلي قدم طعنا للمحكمة الرياضية بسبب خصم 3 نقاط، وإذا تم قبول الطعن سيتم عودة الثلاث نقاط مرة أخرى للدراويش".
وعن حسم لقب الدوري، قال: "المواجهات المباشرة هى من تحسم بطل الدورى الممتاز حال تساوي الزمالك والأهلى فى النقاط وهذا البند منذ سنوات طويلة".
وعن موعد انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري، قال مجاهد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": “سننهي بطولة الدوري هذا الموسم في شهر أغسطس الجاري، وهو أمر استثنائي، أما الموسم المقبل فسينتهي في موعده وهو شهر يونيو، وتعود الكرة المصرية للموسم الطبيعي".
وأضاف: "جاهزون لانطلاق الموسم الجديد بداية من يوم 20 أو 21 سبتمبر، وذلك لخوض 5 أو 6 أسابيع قبل تجمع المنتخب في أكتوبر، ثم يتم ضغط المسابقة واختتامها في يونيو كما أشرنا، وقرعة الدوري للموسم الجديد ستكون يوم 28 أغسطس الجاري".
 

إقرأ ايضا

4141387931608071146

عمر ربيع ياسين: انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز نهاية الموسم

الخطيب-رئيسًا-للأهلي-5

بعد ابتعاد حلم الدوري.. قرار عاجل من محمود الخطيب في الأهلي

19_2020-637443156116972308-697

وفاة اللاعب طه عثمان في حادث مروع

أخبار متعلقة

سيد-عبدالحفيظ2

تصعيد مفاجئ من إدارة الزمالك ضد الأهلي

عمر-ربيع-ياسين

عمر ربيع ياسين يكشف عن النادي الأقرب للفوز بالدوري

Capture

بعد الفوز على الإنتاج الحربي.. شوقي السعيد يسخر من الأهلي ويستفز الجمهور

shikablalalalswalallalalala

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بصورة مفاجئة

150877

الأهلي يعتذر لـ الزمالك في بيان رسمي بعد الواقعة المؤسفة

Capture

خالد الغندور: مبروك العاشرة يا أهلي.. والجماهير: «كفاية أر»