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3 صفقات ثقيلة.. شوبير يزف مفاجأة لجماهير الأهلي

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شوبير
Native
الثلاثاء، 10-08-2021 11:49 ص

قال الإعلامى أحمد شوبير، إن النادى الأهلى نجح فى حسم 3 صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
 وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : " إدارة النادي الأهلي وضعت الرتوش الأخيرة في صفقة انتقال ميكيسوني إلى صفوف الأحمر؛ إذ أنهت اتفاقها مع إدارة سيمبا التنزاني بمقابل مادي يبلغ 900 ألف دولار".
وأضاف : " بيرسي تاو، مهاجم برايتون، الذي يستعد لارتداء قميص المارد الأحمر بداية من الموسم الجديد، رغم مشاركته في فترة الإعداد رفقة فريقه " .
 وأكمل : " الأهلي ينتظر انتهاء مباريات الدوري الممتاز، وهيعلن عن الصفقات الجديدة كافة، ومنها صفقة كريم فؤاد، وميكيسونى الذى نجح الأهلى فى إنهاء التعاقد معه مقابل 900 ألف دولار " .
 وعلى جانب آخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها التاسعة من مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.
 

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