3 صفقات ثقيلة.. شوبير يزف مفاجأة لجماهير الأهلي

الثلاثاء، 10-08-2021
11:49 ص
قال الإعلامى أحمد شوبير
، إن النادى الأهلى نجح فى حسم 3 صفقات
من العيار الثقيل
لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وقال شوبير
عبر برنامجه الإذاعى :
" إدارة النادي الأهلي وضعت الرتوش الأخيرة في صفقة انتقال ميكيسوني إلى صفوف
الأحمر؛ إذ أنهت اتفاقها مع إدارة سيمبا التنزاني بمقابل مادي يبلغ 900 ألف دولار".
وأضاف : "
بيرسي تاو، مهاجم برايتون، الذي يستعد لارتداء قميص المارد الأحمر بداية من الموسم
الجديد، رغم مشاركته في فترة الإعداد رفقة فريقه " .
وأكمل : " الأهلي ينتظر انتهاء
مباريات الدوري الممتاز، وهيعلن عن الصفقات
الجديدة كافة، ومنها صفقة كريم فؤاد،
وميكيسونى الذى نجح الأهلى فى إنهاء التعاقد معه مقابل 900 ألف دولار " .
وعلى جانب آخر، يدخل الفريق الأول لكرة
القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي
المقرر لها التاسعة من مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.