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موسيماني يعلن قائمة الأهلي في مواجهة الإسماعيلي اليوم

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الأربعاء، 11-08-2021 10:59 ص

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلى فى مواجهة قوية عندما يلعب اليوم أمام الإسماعيلي بإستاد الإسكندرية فى إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الممتاز .
ويخوض الأهلى مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن تحقيق الفوز من أجل الاستمرار فى المنافسة على لقب الدوري خاصة بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس.
ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين الأهلى والإسماعيلى فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت 1 .
ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بعدما فاز في 19 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.
 وأعلن موسيمانى قائمة الأهلى لمواجهة الإسماعيلي والتى ضمت21 لاعبًا هم:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة الأهلى والتي ضمت كلا من :

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد فوزي - عبد الرحمن صلاح.

خط الدفاع: مروان الصحراوي - باهر المحمدي - محمد نصر- مصطفي الزناري - عبدالله جمعه - محمد بيومي - محمد إيهاب.

خط الوسط: محمد حسن - محمد عادل - عماد حمدي - محمود دونجا، عمر الوحش - محمد صادق، أحمد مصطفى - أحمد مدبولي - محمد الشامي - محمد عبد السميع -  - مصطفى فارس

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - شيلونجو - شكري نجيب.
 

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