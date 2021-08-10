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فاقدًا الوعي.. زوجة مؤمن زكريا تنشر أول صور له من داخل المستشفى

مؤمن-زكريا
مؤمن زكريا
Native
الثلاثاء، 10-08-2021 11:09 ص
نشرت ريهام زوجة مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورا لزوجها على انستجرام وقت تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى.
ويخضع مؤمن حاليا لبعض الفحوصات الطبية والأشعة على المخ بعد سقوطه على رأسه في منزله، ويخضع لكافة الفحوصات للاطمئنان
ويشتبه الأطباء في إصابة مؤمن زكريا بارتجاج في المخ ، خاصة بعد فقدانه للوعي ، وهو ما أثار قلق أسرته ، فتم نقله سريعا إلى أحد المستشفيات الكبرى بمصر الجديدة للإطمئنان عليه.
الجدير بالذكر أن اللاعب مؤمن زكريا ، يخضع لفترة علاج منذ عدة شهور لإصابته بضمور في الأعصاب ، والذي أعلن أنه تقدم في العلاج ويسعى للعودة إلى الملاعب سريعا ، مشيدا بسؤال مجلس إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب ، وزملائه اللاعبين ، إلى جانب الجماهير التي تتوافد عند منزله باستمرار للاطمئنان عليه.
وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، قد أكد سابقا أن مؤمن زكريا ترك بصمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مشواره الإفريقي، بعد أن سبق له تسجيل العديد من الأهداف بقميص الأهلي في وقت سابق، لافتًا إلى أن مؤمن أخبره بأن أسعد لحظات حياته حضور الجماهير إلى منزله لدعمه.
وقال أن الأهلي لا يترك أبناءه، ولا يمكن أن يتأخر عن دعمهم، وأن مؤمن زكريا هو أحد أبناء النادي المخلصين، وأن دعمه ومساندته واجب على الجميع.
وأضاف الخطيب: «أؤكد ما قاله مؤمن بأن الأهلي هو حياة نعيشها، وهو أمر لا خلاف عليه، وروح القلعة الحمراء هي ما تصنع البطولات وهو ما ظهر في التفاف اللاعبين حول مؤمن وإهدائه الألقاب والبطولات».
وشدد رئيس النادي على أن الأهلي لا يتأخر عن دعم كل من ينتمي له في أي ظرف إنساني، وأن مسئولي النادي على تواصل مستمر مع أسرة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، وأن هذا الأمر طبيعي وعادي داخل النادي صاحب المبادئ، التي تميزه من حيث الانتماء والترابط، وهو من أهم أسباب التوفيق والنجاح.
وقال إن النادي حصل على الموافقة القانونية من الجهات المختصة، وبعدها صرف قيمة تعاقد مؤمن زكريا بشكل كامل من منطلق قيم القلعة الحمراء.

وأضاف أن مؤمن زكريا أحد اللاعبين المميزين، وصاحب موهبة حقيقية، وأنه سجل العديد من الأهداف الصعبة التي تكشف موهبته الفذة، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا لسفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج، بتحركات من جانب مسئولي النادي، متمنيًا له العودة في أقرب فرصة.
 

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