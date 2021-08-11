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ميدو يفجر مفاجأة: سيقلب موازين بطولة الدوري

mido-elnahar
ميدو
Native
الأربعاء، 11-08-2021 12:08 م

أكد أحمد حسام "ميدو" أن الحكم محمد معروف ظلم نادى وادي دجلة خلال مباراة غزل المحلة التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.
 وقال ميدو فى برنامجه الإذاعى "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "محمد معروف ظلم  وادى دجلة ورفض العودة إلى تقنية الفيديو وكان يجب أن يتأكد لأن اللعب لم تكن ركلة جزاء من الأساس".
 وأضاف: "وادي دجلة فى نهاية الدوري سيحصل على ثلاث نقاط بعدما تقدم بشكوي إلى فيفا بسبب لعب محمد ناصف الظهير الأيسر لنادى طلائع الجيش المباراة أمامهم وكان موقوفا، وذلك سيقلب موازين بطولة الدوري".
وسقط وادي دجلة فى فخ التعادل أمام غزل المحلة بهدفين لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب غزل المحلة فى الجولة الـ 29، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وافتتح غزل المحلة التهديف فى الدقيقة 28 عن طريق أحمد الشيخ من ركلة جزاء بعد تدخل من الفار.

وأدرك وادي دجلة هدف التعادل فى الدقيقة 42 عن طريق أحمد شريف من رأسية داخل منطقة الجزاء بعد خطأ فادح من حارس غزل المحلة.

ونجح وادي دجلة فى إحراز الهدف الثاني فى الدقيقة 70 عن طريق أحمد سعيد من ركلة جزاء.

وجاء هدف غزل المحلة فى الدقيقة 91 عن طريق أشرف السيد من ركلة جزاء.
 

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