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موعد مباراة الزمالك والمصري والتشكيل المتوقع

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الخميس، 28-04-2022 11:12 ص

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره المصري البورسعيدي اليوم، الخميس، في التاسعة والنصف مساءً على ملعب برج العرب، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة الدوري الممتاز.
ويسعى فريق الزمالك بقيادة مديره الفني جوسفالدو فيريرا، لتحقيق الفوز على المصري في لقاء الليلة، وتأمين صدارة الدوري الممتاز "مؤقتا".
وكان الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الممتاز.
وخاض فريق الزمالك 15 لقاء في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، فاز في 11 مباراة، وتعادل في مواجهتين وخسر مثلهما.
قائمة الزمالك لمباراة المصري
حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية.
خط الدفاع: محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف “روقا” ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق  الشهير بـ “شيكابالا” وأيمن حفني.
خط الهجوم: رزاق سيسيه وسيد عبد الله”نيمار” وأشرف بن شرقي وأحمد سيد ” زيزو” وعمر السعيد وسيف الدين الجزيري.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق" شيكابالا"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

على الجانب الآخر، يطمح فريق المصري بقيادة مدربه التونسي معين الشعباني إلى مداواة جراحه بخطف الثلاث نقاط من الزمالك، بعد وداع بطولة الكونفدرالية “مؤخرا" من الدور ربع النهائي على يد نهضة بركان المغربي.

وخاض المصري 13 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، فاز في 4 لقاءات فقط، وتعادل في 7 مناسبات، وخسر في مواجهتين.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد المصري في المركز التاسع بـ 19 نقطة.
 

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