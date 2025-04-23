الخميس 24 أبريل 2025
توقيت مصر 02:56 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محامي سارة خليفة: قريبًا سيتم إخلاء سبيلها من القضية

الإعـ.ـدام لـ 5 أشقاء في قنا

علاقة بـ"الأبيض" وضبط شقيقها.. مفاجآت جديدة في قضية سارة خليفة

ممرضة تنهي حياتها في مروحة غرفتها لرفض الزواج من حبيبها

أجواء أسطورية.. أول مشاهد من حفل زفاف هشام جمال وليلى زاهر

عقارات أبوظبي: استثمار ذكي في سوق اليوم

بعد وصوله لرقم غير مسبوق.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم

اللاعب موافق بشرط واحد.. مفاجأة بشأن عودة "زيزو" للزمالك

بعد القبض عليها.. رسالة على الواتس من لاعب شهير لـ سارة خليفة.. ماذا قال؟

135 مليون جنيه تهرب ضريبي.. أزمة جديدة تواجه عودة "بلبن"

135 مليون جنيه تهرب ضريبي.. أزمة جديدة تواجه عودة "بلبن"

Capture
ا
الأربعاء، 23-04-2025 12:53 م

 

كشفت مصادر عن مخالفة جديدة تتعلق بسلسلة محلات "بلبن".

وبحسب قناة العربية، فإنه في إطار استكمال عملية الفحص لسلاسل محلات "بلبن" وباقي الشركات التابعة لذات المالك، والتي جرى إغلاقها لحين توفيق الأوضاع، والالتزام بالاشتراطات الصحية، تم اكتشاف مخالفة أخرى.

 

وذكرت أن السلطات قامت بفحص الموقف الضريبي وتبين وجود إيرادات لم تقم الشركة بتقديم إقراراتها الضريبية وتخلفت عن سداد الضريبة المستحقة عنها للدولة وتقدر بحوالي 135 مليون جنيه.

 

وكانت شركة "بلبن" للحلويات الشهيرة، قد أعلنت السبت الماضي، حدوث انفراجة حول أزمة إغلاق فروعها في البلاد.

 

ووجهت الشركة في بيان رسمي، الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها تلقت استجابة سريعة وتدخلاً مباشرًا من الرئيس، ودعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة والعمل داخل السوق المصري.

إقرأ ايضا

2561990

محامي سارة خليفة: قريبًا سيتم إخلاء سبيلها من القضية

68094c8f42360474420cfd6b

الإعـ.ـدام لـ 5 أشقاء في قنا

5690-555x330

علاقة بـ"الأبيض" وضبط شقيقها.. مفاجآت جديدة في قضية سارة خليفة

أخبار متعلقة

ن

ماذا نعرف عن مؤمن عادل مالك "بلبن وبهيج وكرم الشام وعم شلتت"؟

B-LABAN-egypte1

بعد تدخل الرئيس.. قرار عاجل بعودة "بلبن" للعمل في جميع الفروع

Capture

بقرار من المحافظ.. غلق وتشميع 11 فرعًا لـ "بـ بلن" بالجيزة بعد إصابات بالتسمم