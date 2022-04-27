إيحاءات وألفاظ.. مرتضى منصور يخرج عن شعوره في نهار رمضان (فيديو)
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الأربعاء، 27-04-202211:45 ص
نفى رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، شائعات وفاةه
في حادث أمس الثلاثاء، إذ تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاةه.
وخرج مرتضى منصور، عن شعوره في مقطع فيديو بثه عبر قناته
على موقع "يوتيوب"، وهدد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وآخرين من
منافسيه في نادي الزمالك، وقال: أنا بخير الحمد لله وأقف في النادي النهري الآن".
وأضاف رئيس نادي الزمالك: "بقول للكلاب الضالة اللي
بتطلع عليا شائعات كل شوية ده مات في حادثة ده ضربوه ده شتموه كفاية بقا بجد هو أنا
( ) قوي كده يعني؟".
وتابع منصور: "بقول لمحمود الخطيب من فضلك لم لجانك
أنت وممدوح عباس وأحمد سليمان وهاني شكري والعتال، لموا رجالتكم، واضح إني تاعبكم أوي،
بعد رمضان في مفاجآت ليكم كلكم".
وواصل مرتضى منصور: "بحمد رمضان لكن افرض أسرتي مش معايا
زوجتي وبنتي وأحمد مرتضى وأمير مرتضى وزوجاتهم وأحفادي، أنا في النادي النهري شغالين
فيه وبنفطر فيه عشان يخلص قبل العيد".
وأشار: "هل ينفع إن زوجتك تُفاجئ أو ابنك أو حفيدك أو
حفيدتك إن في حادثة، عيب".
وأكمل مرتضى منصور: "لكل واحد كتب حرف في موقع أنا هحاسبه،
في محكمة وفي نيابة ونائب عام، أنا تاعبكم أوي وهفضل تاعبكم أوي أوي ومفرتكم ولموا
نفسكم عشان لما بطلع كلكم بتروحوا تعيطوا وانتوا عارفين بتروحوا تعيطوا لمين".