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بعد القبض عليها.. رسالة على الواتس من لاعب شهير لـ سارة خليفة.. ماذا قال؟

الأربعاء، 23-04-2025 01:04 م

 

 

عثرت جهات التحقيق على رسالة من لاعب كرة قدم شهير على هاتف سارة خليفة بعد القبض عليها.

 

رسائل الواتس

 

وحول مضمون الرسالة "بطمنك عليكي.. إنت كويسة"، فيما كشفت رسائل الواتساب على هاتف سارة خليفة توزيعها للمواد المخدرة على صغار التجار، من خلال التواصل معهم على رسائل الواتس، وتحديد أماكن الالتقاء، وكميات المخدرات.

 

المواد المخدرة

 

جدير بالذكر قررت جهات التحقيق في القاهرة الجديدة، تجديد حبس سارة خليفة و5 آخرين، في قضية تصنيع المواد المخدرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على أموال المتهمين وتجميد أرصدتهم في البنوك.

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