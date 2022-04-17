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خالد الغندور يسخر من الأهلي بعد فوزه على الرجاء

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خالد الغندور يسخر من الأهلي بعد فوزه على الرجاء

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الغندور
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الأحد، 17-04-2022 10:21 ص

أثار خالد الغندور  لاعب الزمالك السابق، الجدل بعد تعليقه الساخر من النادي الأهلي، وخاصة على التحكيم فى مباراة الرجاء بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكتب خالد الغندور  عبر حسابه بموقع فيسبوك “ أنا شايف الأهلي اتظلم تحكيميا وكان له ضربة جزاء لم تحتسب المفروض يطلع بيان ضد التحكيم الإفريقي و يطالب بسماع الفار زي البيان المحلي ضد الحكام المصريين ”.
وانتهت مباراة الأهلى  والرجاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وبهذا الفوز ينتظر الأهلى  من الصعود بسهولة الى مهمة في غاية الصعوبة مواجهة العودة المقرر لها أن تقام في كازابلانكا لحسم المتأهل لنصف النهائي.
 

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