في واقعة أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط فتاتين ظهرتا في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع، وهما تقومان بالرقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، وذلك في مشهد وصفه البعض بأنه "غير لائق" في مكان عام.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعدد من منصات السوشيال ميديا الأخرى، مقطع فيديو يُظهر فتاتين تؤديان حركات راقصة داخل عربة مترو شبه خالية من الركاب.

وتسبب المقطع في حالة من الانقسام بين متابعين رأوا أن المشهد يدخل في نطاق "الحرية الشخصية"، وآخرين طالبوا بمحاسبة الفتاتين بسبب ما وصفوه بـ"السلوك غير اللائق في مكان عام".

فور انتشار الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية المعنية لفحص المقطع وتحديد هوية الفتاتين، وبالفعل، أسفرت التحريات عن تحديد هويتهما، وتبين أنهما تقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وتم القبض عليهما، واقتيادهما إلى قسم الشرطة للتحقيق معهما بشأن ملابسات الواقعة.

خلال التحقيقات، أقرت الفتاتان بأنهما قامتا بتصوير المقطع ونشره على حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بدافع "اللهو والتسلية"، خاصة وأن عربة المترو كانت خالية من الركاب في ذلك التوقيت، ولم يكن لديهما أي نية لإثارة الجدل أو الإساءة، وعبرت الفتاتين أمام جهات التحقيق بنعمل فيديوهات دلع بنات يافندم.

قرار النيابة

عقب استجوابهما، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الفتاتين بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل منهما، مع استكمال التحقيقات في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.