رسميًا.. الإعلان عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

الأربعاء، 27-04-2022
10:48 ص
أعلنت رابطة الأندية عن مواعيد مباريات الدوري
الثاني لبطولة
الدوري
المصري الممتاز .
وحددت رابطة الأندية موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
في الدور الثاني لبطولة الدوري
المصري يوم ١٩ يونيو المقبل في إطار الجوله الـ20 لبطولة
الدوري
في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
في الدوري
المصري
عبر قناة اون تايم سبورت .
وأكدت رابطة الأندية أنه في حال وصول الأهلي لنهائي دوري
ابطال افريقيا و تحديد الاتحاد الافريقي الكاف لموعد النهائي بين الفترة من ٢٢ لـ
٢٩ يونيو سيتم تعديل مواعيد مباريات الاهلي .
وستستأنف البطولة يوم 9 من مايو المقبل بمباريات الجولة الـ18،
حيث يقام يوم 9 مايو 3 مباريات بمواجهات إيسترن كومباني والمقاولون العرب وفاركو وفيوتشر
إف سي وطلائع الجيش والبنك الأهلي
ويواجه فريق الزمالك
فريق إنبي يوم 9 من مايو المقبل بالجولة
الـ18 في تمام التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي بينما ستتأجل مباراة الأهلي أمام
الإسماعيلي بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا.