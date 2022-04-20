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الزمالك يحقق إنجازًا عالميًا لم يحققه نادٍ من قبل

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مرتضى منصور
Native
Teads
الأربعاء، 20-04-2022 09:12 ص

قرر المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إقامة احتفاليتين ضخمتين داخل نادي الزمالك بعدما أصبح أول نادي في العالم يحصل على درع الدوري للألعاب الجماعية الأربعة كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة، في موسم واحد وهو حدث عالمي.
ومن المقرر أن يكون الإحتفال الأول داخل صالة الكابتن محمد حسن حلمي يوم الخميس 21 ابريل الساعة 9 مساء بحضور كباتن الفرق وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجمعية العمومية.
كما وجه المستشار مرتضى منصور الدعوة لجميع المسؤولين من الجماهير عن الصفحات الزملكاوية والقنوات الخاصة لبعض الجماهير .
بينما يحدد موعد الاحتفال الثاني عقب إجازة عيد الفطر المبارك وسيتم دعوة كل الرموز السياسية والرياضية والفنية المنتسبين لنادي الزمالك .
 

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