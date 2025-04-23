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وفاة إيناس النجار فضحت الكثير.. رسالة غامضة من شقيقتها

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الأربعاء، 23-04-2025 10:27 ص

 

 

شاركت سوار النجار، شقيقة الفنانة الراحلة إيناس النجار، منشورًا جديدًا وجهت من خلاله رسالة غامضة، أكدت فيها أن وفاة إيناس كشفت لها عن العديد من الأشخاص غير الأسوياء.

 

وكتبت سوار عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": “تسلم الشدة اللي عرّفتنا الحبيب من العدو. الله يرحمك يا أختي، ارتحتي من الدنيا الكذابة كلها. وفاتك كشفت لنا نوايا الناس واللي في قلبهم. حسبي الله ونعم الوكيل”..

 

وكانت سوار قد وجهت رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة منذ أيام، حيث نشرت صورة جمعتها بإيناس عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "طيب، إنتِ رحتي مكان جميل عند ربنا. أنا بقى هكمّل حياتي إزاي من غيرك؟ إزاي يا روحي؟ إزاي يا بنتي، يا صاحبتي، يا توأمي؟

إنتِ كنتي محور حياتي كله. أنا اللي كنت بعمل كل تفصيلة في يومك وحياتك. . ماكنتش بحب نفسي قد ما بحبك، وإنتِ كنتي بتحبيني وبتحبي ماما ولانا أكتر من نفسك.. طيب إزاي؟"

 

وأضافت: "إزاي أكمل من غيرك؟ إزاي مش موجودة معانا؟ طيب نعمل إيه؟ بندعي بالصبر، وبنصلي، وبنتوسّل لربنا إنه يصبّرنا... بس إزاي هنصبر؟ إزاي؟ مين هيكون أحنّ منك غير ربنا علينا؟

يا حنينة، يا طيبة، يا ملاكي… دنيتي خلصت من غير توأم روحي.

يا رب استغفرك وأتوسل إليك".

 

وتابعت: "والنبي صحّيني من الكابوس ده. والنبي يا رب يطلع كابوس أو حلم، وأصحى ألاقي أختي وروحي إيناس معايا.. يا رب... يا رب... الدنيا وحشة وتقيلة وسودا في عيني.. يا رب، قولي أعمل إيه؟ يا نوسة، ردّي عليّا."

 

وفاة إيناس النجار

توفيت الفنانة إيناس النجار في نهاية شهر مارس الماضي، ما تسبب في صدمة كبيرة داخل الوسط الفني، وذلك بعد صراع مع المرض.

 

وكشفت شقيقتها، سوار النجار، عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها كانت تعاني من التهاب حاد في المرارة، مما أدى إلى دخولها في غيبوبة استمرت أربعة أيام.

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