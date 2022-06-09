مهيب عبدالهادي يعلن عن بديل موسيماني

الخميس، 09-06-2022
09:56 ص
علق مهيب عبد الهادي، الإعلامي الرياضي، على ما يتردد بشأن
رحيل المدير الفني للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني
عن تدريب الفريق.
وكتب مهيب عبد الهادي: "الاتجاه الان سامي قمصان مدرب
مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني اجنبي مفيش موسيماني
".
ولمح بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي إلى رحيله عن الفريق
عقب رحلة استمرت لأكثر من ٢٠ شهر.
ونشر موسمياني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
"تويتر"، عددا من الصور له مع الفريق أثناء التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا.
وكتب :"على مدى العشرين شهرًا الماضية ، هذه هي رحلتنا
التي بارك لنا الله بها".
أضاف :" أشعر بالامتنان والتواضع …. من أجل الأفضل "