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موسيماني يستفز الوداد المغربي بطريقة ماكرة ويثير غضب المغاربة

موسيماني
موسيماني
Native
Teads
الأربعاء، 25-05-2022 11:29 ص


استفز بيتسو موسيماني مدرب الفريق الول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير ونادي الوداد المغربي، بعدما وجه في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" الثناء والإعجاب بحكم نهائي أفريقيا.
ونشر موسيماني تغريدة عبر حسابه في 'تويتر"، جاء فيها: "اعتدت على انتقاد فيكتور غوميز، ولكنني احترمه بشكل كبير ومن المعجبين به وهو يعرف ذلك. أقدم له الاحترام الذي يستحقه وهو حاليا الحكم الأول في قارة إفريقيا".
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تغريدة مدرب الأهلي باستغراب واندهاش كبيرين، خصوصا وأنها أتت قبل أيام فقط من موعد مباراة "المارد الأحمر" والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يستضيف ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، الاثنين المقبل، مواجهة الوداد والأهلي.
وكان قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب، أثار جدلا واسعا في مصر، حيث اعترض الأهلي على القرار، وطالب بإجراء المباراة في ملعب محايد من أجل تكافؤ الفرص.
ورغم الاحتجاجات تمسك "الكاف" بموقفه بإقامة المباراة يوم 30 مايو الجاري في المغرب، وبرر أنه تلقى طلبين في وقت سابق باستضافة النهائي من المغرب والسنغال، بينما لم تطلب مصر التنظيم.
 

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