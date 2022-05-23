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«خَبَط الباب برجله».. تفاصيل خناقة نجم الأهلي مع موسيماني واستبعاده من الفريق

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موسيماني
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الإثنين، 23-05-2022 12:28 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مشادة محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع موسيماني المدير الفني .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : “ محمد محمود خلال تواجد الأهلي في الجزائر لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، احتد على موسيماني واعترض بشكل قوي على موسيماني لعدم مشاركته ”.
وأضاف : “ محمد محمود انفعل وخبط الباب خلال خروجه وهو ما رفضه موسيماني وقرر استبعاده من حساباته الفنية خلال الفترة الحالية ” .
وعلى جانب أخر ، استعرض مجلس إدارة النادي  الأهلي في اجتماعه الذي جرى مساء أمس برئاسة محمود الخطيب، وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، كافة الأمور الخاصة بالمباراة النهائية لدوري الأبطال. وجاء في مقدمتها متابعة الإجراءات القانونية التي قام النادي باتخاذها أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان المتأخر من جانب الاتحاد الإفريقي عن إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، وهو ما يتنافى مع تطبيق العدالة بين الأندية المتنافسة.

 

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