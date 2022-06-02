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بعد ضياع بطولة أفريقيا.. نجم الأهلي يكشف موعد رحيل «موسيماني»

موسيماني
موسيماني
Native
Teads
الخميس، 02-06-2022 10:05 ص

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ومحلل قناة ETC، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، مستمر مع الفريق لنهاية الموسم الجاري بنسبة 100%.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، الأهلي لن يُقيل موسيماني قبل نهاية الدوري الممتاز، وخسارة مباراة لا تُعني أن المدرب سيئ، فالأحمر لا يٌعامل المدربين بالقطعة.

وأكمل معوض، موسيماني بنسبة 100% مستمر لنهاية الدوري مع الأهلي، وبعدها سيتم تقييم أدائه في الموسم، واتخاذ القرار المناسب.

وواصل معوض، أعتقد أنه من الصعب تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الأهلي مرة أخرى.

وأوضح نجم الكرة المصرية الأسبق، أزمة زوجة فايلر قد تُعيق توليه مهمة تدريب الأهلي مرة أخرى، الرجل يُفضل الأسرة على العمل، وأعتقد ان هذا الأمر لن يتغير وسيعاني منه الأهلي مرة أخرى حال تعاقده معه.



وعن انتقاد الجماهير لبدر بانون بعد تهنئته لمواطنيه في الوداد بالفوز على الأهلي، أكد معوض أن هذا الأمر يبتعد عن تقييم اللاعب داخل الملعب، وهي أمور شخصية خاصة باللاعب وزملائه.

 وأتم، بدر بانون لم يُقصر في تأدية أدواره الفنية مع النادي الأهلي، وفي حالة تقصيره سيتم انتقاده، لكن كل ما يدور خارج الملعب، يخص اللاعب فقط.
 

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