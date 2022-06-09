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تطورات جديدة.. الأهلي يتواصل مع «جوزيه».. و «موسيماني» يرد برسالة مفاجئة

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موسيماني
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الخميس، 09-06-2022 09:41 ص

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن تواصل النادي الأهلي مع المدرب البرتغالي مانويل جوزية لترشيح أحد المدربين لخلافة بيتسو موسيماني في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقال أحمد موسي، خلال برنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «كفاية كده موسيماني .. مسك الفريق هو متماسك ضيع شخصيته في الملعب»، موضحا أنه حاول تشويه النادي الأهلي وهذه لم تحدث من قبل في تاريخ النادي.
وأضاف موسى: « اعتبر نفسك مش موجود مع الأهلي وخليك عندك في المغرب، الأهلي عمره ما يقف على حد ايا كان المدرب».
وشن موسى، هجوما على مدرب الأهلي لأنه يشتبك مع الجمهور ويهاجمهم دائما، مرددا: « الجمهور عايز الأهلي يفوز كل ماتش». 
من جانبه نشر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور له مع الفريق أثناء التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكتب بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي: "على مدى العشرين شهرًا الماضية، هذه هي رحلتنا التي  بارك لنا الله بها".
وأضاف: "أشعر بالامتنان والتواضع.. من أجل الأفضل".
 

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