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مفاجأة.. كهربا في الأهلي خلال أيام ووكيل أعماله يكشف ما حدث

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الخميس، 12-05-2022 11:25 ص
كشف أحمد يحيى وكيل أعمال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، أن اللاعب سيعود إلى صفوف الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء إعارته لنادي هاتاي سبور التركي.
وقال أحمد يحيى في تصريحات لبرنامج “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "كهربا سيعود إلى الأهلي خلال 10 أيام، لكن لا يمكنه المشاركة مع الفريق إلا مع بداية الموسم الجديد".
وأضاف: "بالنسبة لقضية كهربا مع الزمالك، فالحكم النهائي واللاعب سيتحمل الغرامة وحده، بعد إغلاق نادي أفيس البرتغالي".
يذكر أن المحكمة الرياضية، قضت مؤخرت بتغريم كهربا 2 مليون دولار لصالح نادى الزمالك، بجانب 5% فائدة على المبلغ، بدءا من  20 يونيو 2019 وحتى تاريخ سداد المبلغ كاملا، وذلك بسبب رحيله عن القلعة البيضاء في عام 2019 قبل استكمال عقده.
أرقام كهربا مع هاتاي سبور قبل عودته إلى الأهلي مجددا:
 انضم كهربا إلى هاتاي سبور، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
شارك كهربا مع هاتاي سبور في 9 مباريات في مسابقة الدوري التركي، صنع خلالهما هدفين.
لعب كهربا مباراة في كأس تركيا، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمود عبد المنعم كهربا 1.2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
 

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