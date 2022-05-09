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أمير مرتضى: رفضنا ضم أحمد عبدالقادر لأن والده أهلاوي

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الإثنين، 09-05-2022 09:31 ص

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أنه تفاوض مع رمضان صبحي قبل رحيل مجلس إدارة القلعة البيضاء، من أجل ضمه، مشيرًا إلى أنه اجتمع مع عدد من لاعبي الأهلي.
وقال أمير في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" عبر برنامج "الدرجة التالتة": "تحدثت مع رمضان قبل رحيلنا عن الزمالك لكي ينضم للفريق وأجلنا هذا الملف، رمضان منذ الصغر وهو يمتلك الشخصية والقرار".
وأضاف: "تواصلت مع رمضان صبحي أكثر من مرة عندما كان لاعبًا في الأهلي، واجتمعت بأكثر من لاعب في القلعة الحمراء".
وأردف: "سعينا لضم وليد الكرتي قبل رحيلنا، هو لاعب جيد ويملك شخصية جيدة وقائد، وعلاقتي جيدة جدًا برمضان صبحي وأحبه منذ أن كان في الأهلي، كما أن محمود كهربا عرض على الزمالك العودة مرة أخرى ورفضنا".
وواصل: "يعجبني طريقة لعب محمد شريف ولكني أحب طريقة مصطفى محمد المهاجم الكلاسيكي، وإذا كان ثلاثي الأهلي أليو ديانج وعلي معلول وبيرسي تاو متاحين، لن أضم أي لاعب منهم، وارد أن يكون ديانج مؤثرًا في الأهلي ولكن طريقة لعب الزمالك لا تناسب ديانج".
واستطرد: "علي معلول من اللاعبين المؤثرين في الأهلي، ولكن في الزمالك لا نعاني من أزمة في مركز الظهير الأيسر لأننا نملك عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وأحمد أبو الفتوح، لذلك لا أتخيل معلول في الزمالك".

واستكمل: "أما عن تجديد تعاقد طارق حامد، فهذا الملف تم إغلاقه وفي يد مرتضى منصور شخصيًا، وجون إيبوكا من المهاجمين المعروضين على الزمالك، وأنيس البدري كان على بعد خطوة من الانضمام للقلعة البيضاء".
وأتم: "حمدي النقاز عرض أن يعود للزمالك ويقدم اعتذارًا للجمهور، ولن نقوم بضم أي لاعب من الاهلي، لن نفعل مثل ما يحدث في الجهة المقبلة، ومحمود عبد الرازق شيكابالا قادر على الاستمرار للملاعب لمدة موسمين مقبلين".
واختتم: "والد أحمد سيد زيزو وعدني بتعديل عقده وإلغاء الشروط الجزائية، هذا اللاعب هو الأفضل في مصر، أحب عبد القادر وأعرفه وكان سينضم لنادي الزمالك من قبل، ولكن هذا الأمر صعب لأن والده أهلاوي".
 

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