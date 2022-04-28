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كهربا يثير تعاطف الجماهير:« يارب غير قدري وعوضني خيرا»

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كهربا
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الخميس، 28-04-2022 01:40 م

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى  دعاء عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .
وكتب كهربا: "اسمها ليلة القدر لأنها تغير الأقدار، اللهم غير قدري لحال تحبه وعوضني خيرًا".
وطالب جمهور النادى الاهلى بـ عودة محمود كهربا ، لاعب النادي الأهلي المعار لنادي هاتاي التركي، بعد تعادل الفريق اليوم امام طلائع الجيش فى الدورى المصرى.
يذكر ان  فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش التعادل السلبي أمام الأهلي فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات منافسات الجولة الـ16 من الدوري الممتاز للموسم الحالي.
التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 32 فى المركز الثاني ، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 19 نقطة فى المركز الـ11.
وفي الوقت ذاته خسر فريق بيراميدز على يد نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف سجله محمد إبراهيم في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

 

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