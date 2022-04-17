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ميدو: غير مقبول ما حدث بين الشناوي ومحمد عبدالمنعم

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الأحد، 17-04-2022 10:11 ص

علق أحمد حسام ميدو على مشادة محمد الشناوي حارس الأهلي الكلامية مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال مواجهة الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لازم لاعيبة الأهلي تظهر خبراتها خلال مباراة الرجاء بالعودة، جمهور الرجاء جمهور صعب وغير مقبول إننا نشوف المشادات اللي حصلت زي مشادة الشناوي ومحمد عبد المنعم انهاردة هناك في المغرب" .
أضاف: "رشيد الطاووسي مدرب الرجاء، مدرب لديه خبرات مميزة، وأكيد اتفرج على ماتش المصري الأخير قدام الأهلي، حرم لاعيبة الأهلي من الوصول للاعبي الارتكاز" .
وختم حديثه قائلا: "الأهلي اضطر إلى اللجوء لأطراف الملعب، بسبب غلق العمق من جانب فريق الرجاء المغربي".
 

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