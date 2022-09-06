معلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فاز على ليفربول 2-0

الثلاثاء، 06-09-2022
10:32 ص
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عن مفاجآت بخصوص المدير الفني
الأجنبي الجديد للنادي الأهلي.
وأكد شوبير أن إدارة النادي الأهلي نجحت في إنهاء التعاقد مع المدير الفني
الأجنبي الجديد.
وقال إن المدير الفني الجديد قد يبدأ مشواره هنا في القاهرة خلال تلك
الأيام، أو يغادر للفريق إلى هولندا قبل انطلاق المعسكر.
فيما كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة اقتراب الصربي فلادان ميلويفيتش
، المدير
الفني السابق للنادي الأهلي السعودي، من تدريب النادي الأهلي المصري، رغم ارتباط
اسمه بتدريب منتخب صربيا.
وتواصل لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، اجتماعاتها بحضور رئيس النادي محمود
الخطيب، وخالد مرتجى، أمين الصندوق، وحسام غالى، عضو اللجنة، وأمير توفيق، مدير
التعاقدات، لدراسة السيرة الذاتية للمدرب الصربي، كما تم عقد جلسة عبر تقنية
الفيديو كونفراس مع المدرب الصربي، للحديث عن تفاصيل التعاقد، وعرض الصربي خطته في
حالة تولي مهمة تدريب الأهلي.
من هو فلادان ميلويفيتش
؟
ولد فلادان فى التاسع من مارس عام 1970، فى جمهوريه يوغوسلافيا، وشارك
المدافع الصربي فى 314 مباراة مع عدة فرق، منها نادى النجم الأحمر الصربي،
وباناثينايكوس اليوناني، ونجح فى تسجيل 29 هدف.
مدرب الأهلي
الجديد
بداية فلادان مع عالم التدريب كانت عن طريق فريق الشباب بنادي النجم الأحمر
عام 2010، لينتقل بعدها إلى العديد من الاندية، منها بانيونيوس، أومونيا القبرصي،
تشوكاريتشكي، يافور إيفانييتسا اليوناني،
النجم الأحمر الصربي، اهلي جدة السعودي، أيك أثينا اليوناني، الاتفاق السعودي.
الفوز على ليفربول
فى الموسم الثانى له مع الفريق الصربي، أصبح اول مدرب يقود فريق النجم
الأحمر للمشاركه فى مرحلة المجموعات فى بطولة دورى أبطال أوروبا.
ونجح فى اول مشاركة فى الفوز على نادى ليفربول بنتيجة هدفين دون رد، وعاد
فى موسمه الثالث وشارك مرة اخرى مع فريق النجم الأحمر فى مرحلة المجموعات فى بطولة
دوري أبطال أوروبا.
أبرز إنجازات الصربي
خاض فلادان كمدرب 414 مباراة مع الفرق التي دربها، وأسفرت تلك المباريات عن
الفوز بكأس صربيا مرة واحدة عام 2014 مع فريق تشوكاريتشكي، الذي قاده في 124
مباراة.
نجح فى الفوز بالدوري الصربي ثلاث مرات على التوالى مع فريق النجم الأحمر،
الذي قاده في 149 مباراة، وحصل على جائزة افضل مدرب في صربيا مرتين.