بشكل نهائي.. الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد (غير متوقع)

السبت، 03-09-2022
01:33 م
أكد فرج عامر
رئيس نادي سموحة السابق، أن مجلس إدارة النادي
الأهلي، استقر بشكل نهائي على تعيين النسماوي آدي هوتر
، مديرا فنيا للفريق، خلفا للبرتغالي
ريكاردو سواريش.
وكتب فرج عامر
عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي
“فيس بوك”:" آدي هوتر النمساوي الجنسية ومدرب أهم أندية الدوري الألماني مونشونجلادباخ
السابق وفرانكفورت الأسبق هو مدرب الأهلي
الجديد".
وكان النادي الأهلي، أعلن الأربعاء الماضي، إقالة البرتغالي
ريكاردو سواريش من تدريب الفريق، بعد إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في المركز
الثالث.
وقاد ريكاردو سواريش تدريب الأهلي في شهرين فقط، حيث قاد
المهمة الفنية للفريق في شهر يونيو الماضي، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
أرقام سواريش مع الأهلي
قاد البرتغالي ريكاردو سواريش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي في 17 مبارا، فاز المارد الأحمر في 9 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في
3 مناسبات.
وسجل فريق الأهلي 22 هدفا تحت قيادة مديره الفني السابق ريكاردو
وسواريش، واستبقل مرماه 5 أهداف فقط.
ولم يحصد سواريش أي لقبا مع الأهلي، حيث خسر البرتغالي لقبي
الدوري المصري وكأس مصر لصالح فريق الزمالك.