السبت 03 سبتمبر 2022
توقيت مصر 14:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بشكل نهائي.. الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد (غير متوقع)

بالصور.. كهربا يفاجئ الجميع بـ«لوك جديد»: «بهاء سلطان في نفسه»

فيديو صادم للحظة وفاة قيادي بحزب الوفد أثناء تسليم جوائز دورة رياضية

بالفيديو.. الداخلية تطيح بشاب ظهر في فيديو يسرق المصلين

بنات الثانوية.. تقتل صديقتها لرفضها التوقف عن ممارسة الشذوذ الجنسي معها

فيديو صادم لضابط كويتي يثير الغضب بما فعله مع امرأة داخل مركز تجاري

الموت يفجع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

الأكثر مشاهدة.. عروس تخلع فستان الزفاف وترقص بالملابس الداخلية

بعد عشرات السنين.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد ضبطها في قضية دعارة

أول تعليق من كاظم الساهر على «منعه من الغناء في مصر»

ADS
 

بشكل نهائي.. الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد (غير متوقع)

large
الاهلي
Native
Teads
السبت، 03-09-2022 01:33 م
أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، استقر بشكل نهائي على تعيين النسماوي آدي هوتر، مديرا فنيا للفريق، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.
وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" آدي هوتر النمساوي الجنسية ومدرب أهم أندية الدوري الألماني مونشونجلادباخ السابق وفرانكفورت الأسبق هو مدرب الأهلي الجديد".

وكان النادي الأهلي، أعلن الأربعاء الماضي، إقالة البرتغالي ريكاردو سواريش من تدريب الفريق، بعد إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث.

وقاد ريكاردو سواريش تدريب الأهلي في شهرين فقط، حيث قاد المهمة الفنية للفريق في شهر يونيو الماضي، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

أرقام سواريش مع الأهلي
قاد البرتغالي ريكاردو سواريش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 17 مبارا، فاز المارد الأحمر في 9 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 3 مناسبات.

وسجل فريق الأهلي 22 هدفا تحت قيادة مديره الفني السابق ريكاردو وسواريش، واستبقل مرماه  5 أهداف فقط.

ولم يحصد سواريش أي لقبا مع الأهلي، حيث خسر البرتغالي لقبي الدوري المصري وكأس مصر لصالح فريق الزمالك.

 

إقرأ ايضا

869

بالصور.. كهربا يفاجئ الجميع بـ«لوك جديد»: «بهاء سلطان في نفسه»

محمود-الخطيب

الموت يفجع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

nayra-ashraf

فنان شهير يفاجئ الجميع: أرفض إعدام قاتل نيرة أشرف لهذا السبب

أخبار متعلقة

76383b373b

مرتضى منصور يطلق قذائف نارية ويوجه رسالة لـ الخطيب

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555554444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

فرج عامر: محمد صبحي في الأهلي بشكل نهائي

20211105232423910

مصطفى يونس: «محمود الخطيب ليس ابن الأهلي وكان رايح يلعب لهذا النادي»

1416815_0

فرج عامر يعلن أسماء 9 صفقات في الأهلي

مجدي_عبد_الغني

مجدي عبدالغني: «الأهلي مش بتاع مجلس الإدارة.. شوف انت مين»

192-230318-al-ahly-titles-egypt-cup_700x400

بالأسماء.. 9 صفقات نارية للأهلي في الموسم الجديد