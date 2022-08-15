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استقالة جديدة.. رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة يؤكد صحة هدف الأهلي في فاركو

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هدف بيرسي تاو في فاركو
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الإثنين، 15-08-2022 08:52 ص


تقدم سيد مراد عضو لجنة  الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ومسؤول تقنية الفيديو "الفار" بالاستقالة من منصبه.

وقدم سيد مراد استقالة رسمية إلى مجلس اتحاد كرة القدم مكتفيا بالفترة التي قضاها داخل لجنة الحكام على مدار الفترة الماضية.
وكانت الأيام الماضية شهدت جدلا واسعا بسبب أخطاء تقنية الفار بمباريات الدوري الممتاز.
ونقل- صدى البلد- عن مصادر مطلعة أن الإنجليزي كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الحالي باتحاد الكرة أكد صحة هدف بيرسي تاو لاعب الأهلي في شباك فاركو والذي تم إلغاؤه من قبل محمود عاشور حكم تقنية الفيديو “الفار".

وجاء تأكيد كلاتنبرج على صحة هدف الأهلي في فاركو خلال جلسته مع لجنة الحكام أمس، مؤكدا أنه تم استخدام الفار بالخطأ في هذه اللعبة.

وحذر كلاتنبرج من الاستمرار في مثل هذه الأخطاء خلال الفترة المقبلة مطالبا الجميع بالتركيز التام من أجل تطوير التحكيم بشكل مميز.

 

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