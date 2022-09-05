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مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة خلال ساعات بعد لقاء حسام غالي في ألمانيا

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الأهلي
Native
Teads
الإثنين، 05-09-2022 03:05 م


كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق ، موعد وصول المدير الفني الجديد للنادي الأهلي خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي تم توجيه الشكر له نظرا لتراجع الأداء والنتائج.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : “وصول المدرب الجديد  للأهلي الثلاثاء أو الأربعاء والإعلان قبل نهاية الأسبوع الجاري”.
ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر لـ ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولي فيها المسئولية.

وأكد المجلس تقدير الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصي ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتي يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسئولوه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين.
واتفق حسام غالي على الزي الجديد للفريق، بعدما توجه إلى ألمانيا، حيث التقى المدير الفني الجديد لمناقشة بعض الأمور، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن أكثر المرشحين الأقرب لتدريب الأهلي هما الألماني مارك روزا مدرب بوروسيا دورتموند السابق، والنمساوي آدي هوتر مدرب بوروسيا مونشنجلاباخ السابق أيضًا.
 

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