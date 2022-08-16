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مفاجأة.. بند في عقد «سواريش» يجبره على الرحيل خلال أيام

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سواريش
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الثلاثاء، 16-08-2022 12:11 م

أكد الإعلامي محمد فاروق أن شركة الأهلي لكرة القدم بالنادي برئاسة ياسين منصور، استقرت على فسخ عقد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، بالتراضي، في نهاية الموسم الكروي الجاري، دون دفع أي شروط جزائية، في مفاجأة من العيار الثقيل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "يتضمن عقد النادي الأهلي مع البرتغالي ريكاردو سواريش، بندًا يسمح لإدارة القلعة الحمراء، بفسخ عقد المدير الفني، بالتراضي، دون دفع أي شروط جزائية؛ في حال عدم تحقيق الألقاب والبطولات خلال أول شهرين".

ويتنافس الأهلي في الوقت الحالي تحت قيادة سواريش، على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وبطولة كأس مصر الجديد، فيما خسر لقب كأس مصر القديم أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وكان قرر المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأجيل حسم مصير مهاجم الفريق الأحمر أحمد ياسر ريان العائد من الإعارة  من صفوف فريق التاى سبور التركي إلى نهاية منافسات الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن هناك أنباء إعلامية ترددت خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بوجود اهتمام من جانب نادى فيوتشر إف سي باستعارة احمد ياسر ريان مع بداية منافسات الموسم القادم.
 

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