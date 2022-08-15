تعليق صادم من مرتضى منصور على اشتباك مشجع زملكاوي مع ياسر إبراهيم في الشارع

الإثنين، 15-08-2022
01:01 م
علق مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك، على عدم عودة محمد صبحي
المعار إلى
فاركو، إلى النادي مرة أخرى بعد أنباء توقيعه للأهلي، كما علق على اعتداء مشجع
زملكاوي على لاعب الأهلي ياسر إبراهيم في الشارع.
وقال مرتضى منصور
، إن محمد صبحي
حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة
البيضاء والمعار إلى صفوف نادي فاركو رفض العودة مجدداً لأسوار ميت عقبة.
وقال مرتضى منصور
في تصريحات تيلفزيونية : "لاعب كبير تحدث مع محمد
صبحي فقال له (ماليش مزاج ألعب في الزمالك)".
وتابع "ما قاله محمد صبحي
لا يليق لذلك سيظل لاعبًا صغيرًا، كنت تبكي
لكي تحصل مني على 100 جنيه".
وأضاف "أبلغت أمير مرتضى المشرف على قطاع الكرة بعدم عودة اللاعب ولا
يشرفنا ضم صبحي".
وعن ما حدث من اشتباك بين مشجع زملكاوي وياسر إبراهيم لاعب الأهلي في
الشارع، قال : "أنا ضد ما حدث مع ياسر إبرهيم، لا يحق لك سباب اللاعب ومعه
زوجته ولكني لست مع رد فعل ياسر إبراهيم"، وهو ما جعل البعض يتسائل كيف أن
يكون لاعبًا مع زوجته ويتعرض للسباب والاعتداء ولا يرد!.
وتشير الأنباء القوية إلى ضم محمد صبحي
للمادي الأهلي، كما أكد فرج عامر
رئيس نادي سموحة السابق.
وكان ياسر إبراهيم دخل في اشتباك بالأيدي مع مشجع زملكاوي في الشارع بعد أن
وجه له سباب عندما كان مع زوجته.