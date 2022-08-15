فيديو/ مرتضى منصور يهدد بهذا الأمر إذا لم يُلغى حكم حبسه
مرتضى منصور
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الإثنين، 15-08-202208:58 ص
شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على الكابتن محمود
الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد حصول الأخير على حكم ضده بالحبس لمدة شهر في
الدعوى المقامة ضد منصور بتهمة السب والقذف.
وهدد مرتضى منصور خلال مداخلة لقناة «الزمالك»، باعتزال المحاماة إذا لم
يلغى حكم سجنه، قائلًا: «أراهن بكل تاريخي، إذا لم تلغَ الأحكام في الاستئناف
والنقض سأعتزل المحاماة والزمالك، وسآخذ حقي بالقانون، لا علاقة لنا بالأهلي ولكن
عندما يكون هناك ظلم سنتحدث».
وأضاف مرتضى منصور: «تنتظرنا مباراة هامة جدًا مع الإسماعيلي في كأس مصر،
وأقول لجماهير الزمالك لا تنشغلوا بي، لأن الفريق أهم مني».
وتابع مرتضى منصور: «تتبقى مباراتان فقط في الدوري، واقتربنا من الاحتفال
بدرع الدوري في أصعب سنة مرة على الزمالك.. سننظم أفضل احتفالية لفريق الزمالك في
الاستاد بعد الفوز بالدوري بمباراة الاتحاد السكندري، وأكبر احتفالية للفريق بعد
الفوز بالدوري ستكون في ملعب عبداللطيف أبورجيلة وسيتواجد هاني شاكر ومحمد منير أو
عمرو دياب.
وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلى في الثامنة مساء اليوم الإثنين على ستاد
القاهرة الدولى، وطالب فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبيه بتوخى الحذر من مفاجأت
الكأس لضمان الحفاظ على اللقب مشددًا على ضرورة التركيز لحسم المباراة مبكرًا.