مصطفى يونس: «محمود الخطيب ليس ابن الأهلي وكان رايح يلعب لهذا النادي»

السبت، 13-08-2022
08:43 ص
أكد مصطفي يونس نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه
هو والكابتن محمود الخطيب
كان لهما معزة خاصة عند فتحي نصير، معقبا: “كنا نروح البيت
ناكل ونشرب وننام وناخد فلوس ويجبلنا لبس”.
وأضاف “يونس” خلال حواره ببرنامج “بالخط العريض” المذاع عبر
فضائية “الحياة” تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب، أنه أول ناشئ فى تاريخ النادي الأهلي
منذ إنشائه عام 1907 يحصل على 5 جنيهات فى الشهر وتخصص وجبة له كل يوم.
وتابع: “أنا الأهلي ونص مش الأهلي بس.. وهناك مؤسسين للنادي
الأهلي مثل: طاهر أبو زيد وعبد العزيز وإكرامي.. ومحمود الخطيب
ليس ابن النادي الاهلي
وجاي من برا.. ولا يفرق معي أنا أقول حقائق.. وهناك فرق فى أني أختبر فى النادي الاهلي
لمدة شهر ومستني أنا هنجح ولا هسقط”.
وأوضح أنه لم يرتدي إلا قميص النادي الأهلي رسميا منذ 15
عاما، متابعا: “الخطيب
كان رايح أساسا للنادي الإسماعيلي”.