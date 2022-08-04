11 لاعبًا.. الأهلي يطيح بتشكيل كامل بسبب الأداء المخيب للآمال

الاهلي

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حالة كبيرة من الغضب، تفرض نفسها داخل النادي الأهلي بعد ابتعاد الفريق بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز بعد اتساع الفارق بين الزمالك المتصدر والأهلي “صاحب المركز الثالث ويتبقى له مباراة مؤجلة” إلى 10 نقاط كاملة مع تبقي 6 مباريات فقط على انتهاء المسابقة .



وظهر الأهلي بشكل متدني للغاية خلال الجولات الماضية من مسابقة الدوري الممتاز وهو ما أدى إلى اتساع الفارق بين وبين المتصدر إلى 10 نقاط كاملة وسط حالة كبيرة من الغضب الجماهيري نتيجة الأداء السييء للفريق .



وينوي مسئولو النادي الأهلي إحداث غربلة في الفريق خلال الفترة المقبلة برحيل عدد من اللاعبين والتعاقد مع مجموعة مميزة من الصفقات القوية القادرة على إعادة أمجاد الفريق والأداء الهجومي المميز المعروف عن المارد الأحمر .



وتشير المؤشرات والشواهد إلى أن هناك مجموعة من اللاعبين أصبحوا قريبين للغاية من الرحيل عن الأهلي وعلى رأسهم واحد من الإثنين “علي لطفي أو مصطفى شوبير” حارسي المرمى في ظل رغبة الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى سوبر يستطيع منافسة محمد الشناوي.



واستقر مسئولو الأهلي على رحيل الموزمبيقي ميكسيوني نتيجة المستوى السيىء الذي يقدمه اللاعب منذ التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الماضي ولم يقدم أي جديد مع الفريق ، بالإضافة إلى اقتراب رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو لعدم استفادة الفريق منه نتيجة إصاباته المتكررة وتراجع أدائه مع الفريق .



وأصبحت فرص بقاء محمود متولي ضعيفة في البقاء مع الأهلي نتيجة خروجه التام من حسابات الجهاز الفني وهو الأمر نفسه بالنسبة لمحمد محمود صانع الألعاب وأيضا محمود وحيد الظهير الأيسر، ويفاضل الجهاز الفني بين الثنائي محمد هاني وكريم فؤاد لرحيل أحدهما والتعاقد مع ظهير أيمن قوي خلال الميركاتو الصيفي .



وبات حسام حسن مهاجم الفريق قريبا للغاية من الرحيل عن جدران النادي الأهلي نتيجة تراجع مستواه وعدم تقديم أوراق اعتماده مع الفريق حتى الآن بجانب صلاح محسن الذي بات قريبا أيضا من الخروج على سبيل الإعارة بالإضافة إلى محمد فخري بجانب رحيل أحد الثلاثي حسين الشحات أو طاهر محمد طاهر أو كهربا والتعاقد مع جناح هجومي سوبر .



