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الدوري انتهى بالنسبة لنا.. قرارات مفاجئة للأهلي

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الخطيب
Native
Teads
الخميس، 04-08-2022 03:04 م

أكد الإعلامي أحمد شوبير، وجود حالة من الغليان الشديد داخل إدارة النادي الأهلي، وذلك بسبب الكم الكبير من الأخطاء التحكيمية التي افقدت الفريق ما يقرب من 8 نقاط خلال الموسم الحالي، وهو ما يؤكد صدور قرارات مفاجئة خلال ساعات.

 وقال شوبير: "تواصلت مع أحد أعضاء جهاز الكرة وأكد وجود غضب بسبب الأخطاء المباشرة التي تسببت على الأقل في خسارة الفريق 8 نقاط بالدوري في مواجهات مثل فاركو والمقاولون والمصري والبنك الأهلي".

 وأضاف: "أحد أعضاء جهاز الكرة أبلغني أن الأهلي عندما يطلب حكام أجانب يتعرض لضغط شديد من أجل التراجع عن ذلك، وعندما يطلب حكام مصريين يجد تعنت شديد مثل ما حدث في لقاء فاركو وهو ما ساهم في زيادة اقتراب لقب الدوري الممتاز من الزمالك".

 وتابع  أحمد شوبير : "كان يجب احتساب هدف بيرسي تاو فهو هدف صحيح بنسبة 100% ولا يوجد أي سبب مقنع لإلغاء الهدف".

واختتم : “ هناك أزمة ثقة بين لاعبي الأهلي هذا أمر واضح  والدوري انتهى بالنسبة للأهلي والزمالك يقترب بقوة”

ودعا الخطيب مجلس إدارة النادي لاجتماع طارئ لبحث ما حدث من طاقم تحكيم مباراة فاركو. وإلغاء هدف صحيح والتغاضي عن طرد لاعبين من فاركو.

وقال مصدر أن كل الأمور مطروحة في هذا الاجتماع ولا شيء بعيد عن المناقشة وربما يكون هناك قرار مفاجئ فيما يخص المسابقة.
 

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