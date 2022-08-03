بأمر الخطيب.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم أجنبي من العيار الثقيل سيكون مفاجأة للجميع

الأربعاء، 03-08-2022
08:56 ص
كثف محمود الخطيب
رئيس مجلس إدارة الأهلي من جهوده في الساعات القليلة
الماضية بهدف عقد صفقات جديدة لأبناء الرداء الأحمر بعد ظهور الفريق بمستوي أثار
غضب الجماهير وتسبب في فقدان لقب دوري أبطال أفريقيا وتضاؤل فرص المنافسة علي لقب
الدوري.
وحرص الخطيب
علي عقد العديد من الإجتماعات خلال الساعات القليلة الماضية
سواء مع الجهاز الفني وسيد عبدالحفيظ بهدف وضع خطة للموسم المقبل.
وقال مصدر في تصريحات لـ صدى البلد، إن الأهلي أبرم صفقة مهاجم
أجنبي من
العيار الثقيل سوف تكون مفاجئة بكل المقايييس .
وعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعاً هاماً بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة عدد
من اللمفات لعل أهمها موعد التسليم النهائي لقطاع الكرة للشركة بعد ان تسلمت بشكل
مبدئي في أول يوليو الماضي ، كما يناقش المجلس أزمة قناة النادي وملف رعاية النادي
بعد ان استقلت رعاية الكرة بمفردها ، كما يناقش مجلس إدارة الأهلي ملف كامل من
إدارة النشاط الرياضي عن مشاركة الفرق الجماعية بعدد من البطولات العربية والقارية
التي يرغب خالد العوضي اللعب بها وينتظر موافقة إدارة النادي.