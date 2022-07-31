شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات نارية وفي طريقه لإنهاء مثلهم

الأحد، 31-07-2022
01:04 م
أكد الإعلامي أحمد
شوبير
، أن النادي الأهلي حسم 3 صفقات
لتدعيم الفريق في الموسم الجديد، ويسعى لحسم
مثلهم خلال الأيام المقبلة.
وقال شوبير
عبر
برنامجه الإذاعي “مع شوبير
”:" الأهلي أنهى 3 صفقات
، وينهي مثلهم، والعدد قابل
للزيادة".
وأضاف شوبير
: "لا
أشعر بأن الأهلي لديه خط هجوم قوي، عكس الزمالك لديه زيزو والجزيري وشيكابالا وبن
شرقي قبل رحيله، بالإضافة إلى تألق الأشبال".
وأضاف: "النادي
الأهلي لازم يعيد ترتيب البيت من جديد، الأهلي خسر جميع البطولات ولم يتبقى أمامه
سوى كأس مصر".
وتابع: "مجلس
الأهلي لازم يقعد وإذا فيه خلافات تتحل، وإذا مفيش خلافات يطلعوا برابطة المعلم
يعلنوا إن مفيش خلافات، بالإضافة إلى النظر لفريق الكرة هل اللاعبين تؤدي ما عليها
ولا فيه تقصير، وهل فيه أمل للمنافسة على بطولة الدوري ولا لا".
أشار:
"الأهلي أيضا لازم يحسم ملف كهربا ومصير بيكهام وأحمد ياسر ريان ومحمد شكري".
يذكر أن الأهلي تعادل
مع المقاولون العرب “سلبيا”، أمس السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الأهلي المركز
الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة.